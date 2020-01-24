全球多地陸續復工復產，加上上周中美通電話後市場對中美貿易前景的憂慮下降，恒指今早隨外圍高開240點後一直向上，最多升536點或2.21%，升至4月29日後最高，半日升476點或1.97%，報24706點，成交金額573億元；國指升172點或1.75%，報10041點。

上周公布4月出貨數字後獲大和唱好的舜宇（2382）升5.96%，收報122.6元，是升幅最大的藍籌。大和指舜宇今年以來的出貨量略高於大和預測，維持買入評級，仍為板塊首選。

周三將公布業績的騰訊（0700）升2.34%，收報428元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻65點。市場調查機構《 Sensor Tower》指《王者榮耀》 4月收入按月增長43％，回歸內地iOS手遊暢銷榜榜首，帶動騰訊遊戲收入按月增長9％，成為吸金力最強的地手遊發行商。

石藥（1093）跌0.51%，收報15.68元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

獲大股東增持的長實集團（1113）升2.87%，收報50.1元。

丘鈦科技（1478）公布，4月份主營產品銷售數據。攝像頭模組銷售數量合計3918.6萬件，按年升3.4%，按月升19.8%；而指紋識別模組銷售數量合計785.3萬件，按年升17%，按月升3.2%。半日收報10.84元，升2.84%。

港大零售（1255）大股東押股遭接管，股價半日升12.9%，報3.13元。

高銀金融（0530）今早公布以70.4億元悉售啟德第4B區4號地，預期出售將錄虧損25.7億元，買家為Top Family Group。半日收報1.44元，升1.4%。

乘聯會今日公布4月全國汽車零售情況，全月零售142.9萬輛，按年下降5.6%，跌幅較3月份的40%大幅收窄，亦是今年以來跌幅最少的一個月份。汽車股個別發展，吉利汽車（0175）收報13.16元，升1.54%；比亞迪股份（1211）收報46.5元，跌0.64%；華晨中國（1114）收報7.43元，跌1.07%；廣汽集團（2238）收報7.5元，升2.04%；東風集團股份（0489）收報5.56元，升3.54%；長城汽車（2333）收報5.5元，升0.73%；北京汽車（1958）收報3.53元，升0.86%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.68元，升2.44%。

本港1個月HIBOR跌至逾2年低，地產股向上，恒地（0012）升2.79%，收報31.35元；新地（0016）升0.68%，收報103.1元；新世界發展（0017）升1.54%，收報9.25元；長實集團（1113）升2.87%，收報50.1元；信置（0083）升2.02%，收報11.12元。

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