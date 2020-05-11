中電（0002）公布首季香港售電量按年下跌1.4%至67.58億度，主要反映新冠病毒疫情爆發的影響，除了住宅客戶售電量因市民留家時間增加而上升，疫情對其餘各類客戶的售電量均帶來不利影響。集團今日宣派第一期中期股息每股0.63元，按年持平。

當中，本港商業、基建及公共服務、製造業的售電量均出現下跌，當中佔比達41%的商業售電量按年跌3%或減少8500萬度、佔比3成的基建及公共服務售電量按年跌1.1%或減少2200萬度至2200萬度、佔比5%的製造業售電量按年跌3.1%或減少1100萬度。僅得住宅售電量按年升1.2%或增加1900萬度。

內地方面，集團指新冠病毒疫情爆發導致用電需求下降，令中電燃煤發電組合的利潤幅度受壓。防城港電廠已重新定位為綜合能源供應商，以爭取更多發電時數，繼續應對高燃料成本。中電將繼續為防城港二期機組進行改造工程等。

集團指，因應新冠病毒疫情，澳洲於2020年3月下旬開始全國實施社交距離限制措施，因此在2020年首季，措施的影響尚未完全浮現。中電印度亦同樣因疫情對印度經濟的衝擊於今年3月底才較為顯著，首季表現並未充分反映疫情的影響。

集團認為，現時預測疫情對中電2020年全年營運和業績的整體影響仍然尚早。但電力供應對民生不可或缺，因此所受到的影響可能會較許多其他服務和行業為少，但眾多國家對社交和商業活動所實施的限制，以及其連帶的經濟影響，將很可能會導致企業的銷售下降、利潤幅度受壓及現金流量減少，集團將在8月中期業績提供進一步最新情況。

中電早市升0.94%或0.75元，報80.75元

記者：方楚茵

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