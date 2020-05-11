乘聯會今日公布4月全國汽車零售情況，全月零售142.9萬輛，按年下降5.6%，跌幅較3月份的40%大幅收窄，亦是今年以來跌幅最少的一個月份，呈現出疫情以來汽車零售谷底回升的趨勢。累計首4個月，全國汽車零售444.5萬輛，按年下降32.7%，主要是疫情因素和春節偏早因素的雙重影響。

乘聯會認為，隨著疫情緩解和各地盡快復產復工的推動，4月各地經銷店基本恢復正常狀態，銷售與售後的人氣恢復較好，從每周零售數據看，新車零售在第二周後基本恢復平穩。隨著4月中旬後的車市銷量逐步穩定，5月車市已經進入後疫情時代，月度銷量料處於正常性季節波動狀態。

不過，由於法定假期的差異，今年5月有19個工作日，較去年同期少2個工作日，不利於產銷恢復。另外北京車展延期，新車上市發布節奏稍慢於往年，車市回暖也慢於往年。往年大型的新車發布會改為地區性上市活動推廣，五一期間的上海等地促銷購車活動效果較好。

此外，雖然海外疫情逐步穩定，但全球經濟短期內前景黯淡，加上進口零部件的供給尚未改善，產銷恢復仍有隱憂。

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