港股今早高開240點或1%，報24470點，成交金額16億元；國指今早高開102點或1.05%，報9971點。

創科實業（0669）升3.24%，報67元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌0.3%，報33.5元，是唯一下跌的藍籌拖低恒指不足1點。周三公布業績的騰訊（0700）升1.63%，報425元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點；

高銀金融（0530）公布，以70.4億元悉售啟德第4B區4號地，預期出售將錄虧損25.7億元，買家為Top Family Group。開市報1.42元，無升跌。

今日布業績股份有日清食品（1475）開市報7元，無升跌、鴻騰（6088）開市報1.81元，無升跌、太陽城集團（1383）開市報1.21元，無升跌，周四有新秀麗（1910）開市報6.72元，升0.59%、周五有瑞聲（2018）開市報39.7元，升1.66%。

匯控（0005）控告ZenRock涉用同一批石油產品重覆借貸，存「高度不誠實交易」，要求ZenRock置於司法管理，據報ZenRock已由畢馬威進行監督。

太興集團（6811）首季度收益按年減少約20%至25%，至只有6.4億元。開市報1.45元，無升跌。

港大零售（1255）大股東押股遭接管。開市報2.77元，無升跌。

太古地產（1972）公布，旗下太古廣場購物商場在今年首季的零售銷售額跌48.3%。開市報21.55元，無升跌。

舜宇（2382）公布4月出貨量數據，手機鏡頭出貨1.11億件，按年跌1.8%，按月跌2.4%，公司無說明情況。首4月累計完成全年目標的29.64%。舜宇升1.21%，報117.1元。

丘鈦科技（1478）公布，4月份主營產品銷售數據。攝像頭模組銷售數量合計3918.6萬件，按年升3.4%，按月升19.8%；而指紋識別模組銷售數量合計785.3萬件，按年升17%，按月升3.2%。開市報10.8元，升2.46%。