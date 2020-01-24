美股上周五向上，港股ADR亦升97點或0.4%，報24327點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.15%，折合報422.99元；匯控（0005）升0.46%，折合報39.73元；建行（0939）跌0.15%，折合報6.15元。

今日焦點股份可留意：

高銀金融（0530）公布，以70.4億元悉售啟德第4B區4號地，預期出售將錄虧損25.7億元，買家為Top Family Group。

今日布業績股份有日清食品（1475）、鴻騰（6088）、太陽城集團（1383），周三將有股王騰訊（0700），周四有新秀麗（1910）、周五有瑞聲（2018）。

匯控（0005）控告ZenRock涉用同一批石油產品重覆借貸，存「高度不誠實交易」，要求ZenRock置於司法管理，據報ZenRock已由畢馬威進行監督。

太興集團（6811）首季度收益按年減少約20%至25%，至只有6.4億元。

港大零售（1255）大股東押股遭接管。

市場調查機構《 Sensor Tower》發現首30大內地手遊發行商在4月份吸金超過17.4億美元（約135.72億港元），較上期增長 6.7％，佔全球手遊總收入的27.5％。《王者榮耀》 4月收入按月增長43％，回歸內地iOS手遊暢銷榜榜首，帶動騰訊遊戲 收入按月增長9％，成為吸金力最強的地手遊發行商。

太古地產（1972）公布，旗下太古廣場購物商場在今年首季的零售銷售額跌48.3%。

舜宇（2382）公布4月出貨量數據，手機鏡頭出貨1.11億件，按年跌1.8%，按月跌2.4%，公司無說明情況。首4月累計完成全年目標的29.64%。

丘鈦科技（1478）公布，4月份主營產品銷售數據。攝像頭模組銷售數量合計3918.6萬件，按年升3.4%，按月升19.8%；而指紋識別模組銷售數量合計785.3萬件，按年升17%，按月升3.2%。