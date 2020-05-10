財政司司長陳茂波在網誌表示，「疫情能防控，暴力難遏止」，近期疫情受控讓經濟稍有喘息空間，但社會事件似乎有捲土重來的跡象，可能會干擾經濟的恢復。

財政司司長陳茂波今日發表題為《母親節帶來的曙光》的網誌，提到「疫情能防控，暴力難遏止」，近期疫情受控讓經濟稍有喘息空間，但社會事件似乎有捲土重來的跡象，可能會干擾經濟的恢復。

他指出，本港經濟在過去一年受到連串暴力事件和新冠肺炎疫情的雙重打擊，零售、飲食和消費市道疲弱不堪，刻下人流和生意額的增加顯得極其重要，也可說是許多中小企能否繼續經營下去的關鍵。無論是今天的母親節、下月的父親節，以至其他的傳統節日，均是零售商及食肆希望能盡量把握的消費時點。

但近日一些地區再出現人群聚集與衝突，甚至干擾到商店或商場的營運環境。這對本已疲弱的本港經濟、零售市道、小商店和打工仔，絕對是壞消息。

陳茂波指，以本港食肆總收益數字來看，自2019年4月開始持續萎縮，跌幅由不足1%逐步擴大到去年第四季的14%，今年首季跌幅更擴大到32%。單計今年二月份，食肆總收益僅為58億元，只等於去年同期的58%。如此的收入水平，連能否應付營運成本也成問題。如果在現時這個難得的經濟喘息窗口，商店或食肆卻因人群聚集與衝突影響而人流減少甚至暫時拉閘，這將把他們僅有的生存空間也扼殺掉。

本地經濟活動方面, 香港的零售消費及餐飲業分別約三成及兩成生意是來自訪港旅客，這部份暫時也難以恢復。

他表示，本港第二季經濟情況仍然令人擔心，但只要繼續有效防疫，經濟及商業活動便能陸續恢復。踏入第三季，估計情況可望有轉機。

當中，待財政預算案獲立法會通過，當中的紓緩措施便可盡快落實，包括向全港合資格市民每人派發一萬元的計劃，連同兩輪防疫基金等規模達到約二千九百億元的穩經濟措施，將堅實地發揮支持經濟的作用。而以一萬元的現金發放計劃，總規模約七百億港元，此數目與今年首季本港零售銷售貨值平均每月約278億元，以及食肆總收益平均每月約72億的規模相比，即使市民只將部份獲發放的款項用作消費，相信已可帶來一定程度的刺激消費作用。

此外，他又表示，首季經濟按年負增長8.9%，是有紀錄以來最差的季度。未來的發展路徑仍存變數，而帶動經濟的三個主要動力：貿易、投資和消費均嚴重失速。

踏入第二季，情況仍未許樂觀，當中外貿是較難掌握的部份，由於歐美地區疫情仍在發展當中，當地經濟和需求相當疲弱，相信第二季本港對這些地區的出口將難有起色。