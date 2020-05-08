太興集團（6811）發表最新公佈指，今年3月底止首季度受到新冠肺炎影響，致經營環境充滿挑戰，業務表現無可避免地受到影響。首季度收益按年減少約20%至25%，至只有6.4億元，但是因為其業績表現續受市場狀況及消費意欲影響，因此到6月底止中期業績時的表現，或有別於最新所述的首季度表現。

為應對餐飲服務市場面臨的困境，集團稱已主動調整其商業策略及採取新措施，確保客戶和員工的安全，並將新冠肺炎可能對業務營運和財務業績造成的負面影響減至最少。

太興又指，季內受到社交聚會的監管限制、市場氣氛疲弱以及消費意欲低迷的嚴重影響，旗下眾多位於香港之餐廳營業時間已按顧客流量作相應調整。於中國內地，因當地政府實施各項嚴格措施以遏制疫情，旗下眾多餐廳曾暫停營運。

該集團在港方面，已向所有員工提供工作用的口罩和手套，要求所有員工和客戶在進入營業場所前先測量其體溫，並提供酒精消毒洗手液供客戶和員工使用。其更加強提升自取及外送服務。同時其進一步有實施各種節省成本措施，在租務、食材成本及其他營運開支節省，並積極管理營運資金水平，以確保保持良好的流動資金狀況，同時一直密切留意於香港為飲食服務業提供政府援助的情況。