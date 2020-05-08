「有人等不及，說那得等到猴年馬月？我說，等到猴年馬月也得等，但決不是乾等，乾等永遠等不來這一天。」解放軍鷹派代表人物、曾發表《超限戰》的作者喬良，以〈我們不應該跟著美國的節奏跳舞〉為題，首次提及中國在3大原因下不能立馬武統台灣，究竟是那3大原因？不過我認為，中國目前最關注的問題，還是糧食問題。

喬良在洋洋數千字的文章中以首先、其次、其三綜合了中國不能立馬武統台灣的3大原因，我做了些整理：

1) 中國自身資源不足以支撐製造業需求，自身市場亦不能完全消化製造業產品，特別是中國經濟和人民幣還未擺脫美元的約束；

2) 美國或不會武力干預，但若聯合西方國家利用海空優勢封鎖制裁中國，中國製造業所需的資源無法輸入；

3) 中國要繼續擴大製造業優勢及內需，以推動人民幣國際化、抵消美元的稀釋；

說穿了，喬良所說的原因均與金融經濟有關，其中又以人民幣未國際化的問題較為嚴重。我曾經多次提出，中國已錯過了2014年至2016年間將人民幣全面國際化的時機，人民幣國際化涉及開放貿易帳，當年無論是政治因素又者人民幣匯率強弱下均屬於最理想時機，特別是外匯儲備接近4萬億美元的高峰。什麼是人民幣國際化？人民幣國際化亦即是早年大家口中常說的「走出去」。

所謂的人民幣「走出去」並不是手持人民幣，將印有「毛澤東」頭像的人民幣帶到新加坡、澳洲及香港購物這麼簡單。一個國家與其他國家之間涉及金錢的所有交易（那管交易內容是買賣產品、服務還是單純的資本轉移）都會被記錄，有關記錄會寫在一本叫國際收支平衡的帳簿內。

所謂國家與國家之間涉及金錢的所有交易離不開兩大範疇，第一個是貿易買賣，第二個是資金的流出流入。前者所指的貿易買賣，即是涉及出口入口間的帳目，這本帳叫經常帳（Current Account），一個國家產品出口多於入口即是貿易順差，經常帳會出現盈餘；相反，入口多於出口，就會出現貿易逆差，那時經常帳亦會出現赤字。美國發動貿易戰就是因為中國出口到美國的多而入口少，導致貿易大量盈餘。

至於後者所指的資金流出流入，當中流入的資金可能投資於房地產、股市、組合營公司做生意或直接貸款予企業，這本帳稱為資本帳（Capital Account），當資金流入多，流出少時，資本帳就會出現盈餘。相反，當資金流入少，流出多時，資本帳就會出現赤字。

目前中國的貿易帳基本上屬於半或全開放，出入口廠商都有相關額度，但在資本帳方面則牢牢控制，即使外資進入中國投資亦不會是隨便進出，滬港通深港通便有限制外資買賣中國股票。大家試想想，若手上持有的人民幣資產不能隨便買賣或兌換成其他資產，吸引力便會大減。人民幣資本帳不開放的話，中國央票或地方債缺乏市場承接，相關債務問題將難以解決！

美國控制國際金融經濟的重點，在於美元全流通，全球的投資者幾乎可以隨時隨地兌換及買賣美元資產，單是這一點已令到中國難以全面邁出國際。相對而言，我認為中國半鎖國的機會較全面邁向國際為大，特別是目前國際政局有圍堵中國之勢，到頭來鎖國的話，中國反而可以大聲問一句：「你可以完全不要Made In China嗎？」

李鴻彥

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