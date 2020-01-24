【擴大戰線】HKTVmall二號口罩機登場 擴大生產線
文章日期：2020年5月8日 20:48
港視（1137）旗下的HKTVmall近期生產口罩大有進展，除了在今日完成第二輪口罩抽籤，最新HKTVmall在facebook公布，二號口罩機亦已運抵總部，只要完成安裝測試，便可以與初號口罩機拍住上一齊生產口罩，亦意味HKTVmall的口罩生產線產量或即時加大一倍。
擴產之餘，HKTVmall表示要增聘人手，會將原來只有一更的生產線分拆成兩更，將工時縮短，員工不用再返通宵。公司同時招聘三大職位，包括合約包裝員、合約工程技術員及合約生產主管，月薪分別為15000、25000及35000元。
對於外間一直質疑HKTVmall生產口罩龜速，公司同時解釋指，由於要生產一個具有三防（即具BFE≧98%、PFE≧98% 、VFE≧98%）、合規格（美國ASTM Level 2），以及符合䘙生標準（無塵車間生產）的口罩，比想像中複雜，故以質素行先，之前不斷調節初號機，希望運作暢順之後再谷大產量。直至今日才都算掌握一點竅門，故決定擴大生產線。
港視今日股價收報4.6元，升1.32%或0.06元。
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