大行紛發表報告點評港交所（0388）首季季績，花旗報告指，在昨日電話會議上，分析師不太憂慮首季的投資損失，因為相信市場環境好轉後將會復蘇；問題反而注重在任10年的港交所行政總裁李小加離任後，港交所的領導層將會如何交接。

昨日港交所公布，李小加在明年10月合同到期後將不尋求續約。花旗報告表示，了解到對下任CEO的遴選委員會已存在了一段時間，因此認為李小加不續約的消息對於市場來說不能算是「完全出乎意料」，而繼任者的遴選將會是「全球大搜尋」。

報告表示，李小加希望繼任者「目標高遠、敢於夢想」並可以「保護並且保存」港交所的核心價值。花旗認為，無論繼任者為何人，估計港交所的「連結中國與世界」定位都不會改變。

報告續指，在會議上，李小加對今年餘下的新股管道（IPO pipeline）頗具信心，暗示將會有更多美國預託證券（ADR）回歸。在衍生工具方面，管理層表示，因為市場波動極端，因此個股的衍生工具交易受到阻礙。

報告最後指出，李小加離任對港交所的策略方向帶來不確定性，再加上中國有關的計劃進度緩慢（主要指MSCI A股期貨），均可能對股價帶來壓力。不過花旗強調，若新行政總裁可與內地建造長期良好關係，部分未能進行的計劃，未來也可能會得到批准。

花旗強調對港交所的買入評級，目標價275元。港交所今日收報242.8元，跌1.46%。

其他報道

【一朝天子】IPO聯席主管史琳辭任 與楊金隆同期管新股審批

【第一滴血】大股東押股遭接管 S.CULTURE母公司易主

【有片：埋身擊】美公布非農就業數據和失業率前夕 投資者宜觀望

【空穴來風?】傳放棄「國泰港龍」品牌 國泰：不回應傳聞

【星美清盤】破產管理署署長出任星美控股臨時清盤人

【H股全流通】蒼南儀錶擬將內資股轉為H股

【貸款條款】澳博再尋求豁免貸款條款

【手遊吸金】內地手遊商4月份全球吸金逾135億元

【面對疫境】太古廣場首季零售銷售額跌48.3%

【營運數據】合景泰富4月合約銷售僅跌3%

【月度數據】舜宇4月手機鏡頭出貨按月跌1.8% 模組按月升11%

【疫市受惠】香港電訊：疫情下寬頻業務受惠 惟漫遊收入減少