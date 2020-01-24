【一朝天子】IPO聯席主管史琳辭任 與楊金隆同期管新股審批
文章日期：2020年5月8日 18:58
繼港交所（0388）行政總裁李小加昨宣布將不再續約，內媒騰訊新聞今日稍早引消息指，港交所首次公開招股審查聯席主管史琳已於今日辭任。港交所回覆本報，確認史琳因個人原因請辭。
現時於港交所網頁的IPO前查詢及IPO過程中聯繫人名單上，史琳的名字已被撤去，排在最前的兩名董事總經理分別為簡愛嫦及劉穎。後者劉穎是自今年5月1日起上任。港交所與4月尾公布，劉穎將與史琳共同監督港交所所有發行人上市申請事宜，市場當時一度認為港交所新股的「審批雙軌制」已經回歸。
而簡愛嫦則已任職上市科多年，曾於2010年接替離巢的陳翊庭出任IPO交易部主管。前首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆去年5月「因家庭原因」離任後，上市部一直由史琳「獨挑大樑」，當時簡愛嫦名字亦一直在聯繫人名單之上。自劉穎數日前上任後，簡的名字就在名單上隱去。
今年3月，廉政公署落案起訴上市部首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆，指他涉嫌收受利益。此前坊間亦有傳聞，指上市科內部管治出現問題，收受利益情況不止一單。
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