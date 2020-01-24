港大零售（1255）今早停牌，至收市後宣布，集團主席、執行董事兼持有集團70.09%股權的控股股東楊軍旗下商贏金融控股，將其手上56.07%持股抵押予Great Wall International Investment X Ltd，已經在今日委任楊美莉及黃詠詩，作為該批抵押股份的共同及各別接管人及經理人。據理解，楊美莉及黃詠詩均在Alvarez & Marsal Asia Limited任職，專責清盤及接管個案。

港大零售主要在港經營S.Culture鞋履連銷零售店，擁Clarks、The Flexx等的獨家分銷權。

楊軍未有抵押的港大零售持股權益仍然有14.02%。該集團表示，在有需要時，會就前述大股東押股及委任接管人一事，進一步公布。該股將於下周一上午復牌。停牌前，該股收報2.77元。楊軍是於2017年7月接任港大零售主席職務。他旗下的商贏控股，則在上海持有上市公司商贏環球股份，亦持有新三板公司上海易同科技權益。

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