市場調查機構《 Sensor Tower》針對內地手遊發行商在全球App Store和Google Play收入情況展開分析並發表報告，發現首30大內地手遊發行商在4月份吸金超過17.4億美元（約135.72億港元），較上期增長 6.7％，佔全球手遊總收入的27.5％。

報告指，通過《王者榮耀》 S19賽季開啟及新英雄，新角色外型等新內容上線，《王者榮耀》 4月收入按月增長43％，回歸內地iOS手遊暢銷榜榜首，帶動騰訊遊戲 收入按月增長9％，成為吸金力最強的地手遊發行商。第二位為網易，第三位為莉莉絲（Lilith Games）。

趣加（FunPlus）還在末日生存SLG手游《生存狀態》收入帶動下，按月增長11.2％，創下歷史新高，成為第四位；另外兩款《阿瓦隆之王》和《火槍紀元》至今 也一直保持穩定收入。

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