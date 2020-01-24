【手遊吸金】內地手遊商4月份全球吸金逾135億元
文章日期：2020年5月8日 17:31
市場調查機構《 Sensor Tower》針對內地手遊發行商在全球App Store和Google Play收入情況展開分析並發表報告，發現首30大內地手遊發行商在4月份吸金超過17.4億美元（約135.72億港元），較上期增長 6.7％，佔全球手遊總收入的27.5％。
報告指，通過《王者榮耀》 S19賽季開啟及新英雄，新角色外型等新內容上線，《王者榮耀》 4月收入按月增長43％，回歸內地iOS手遊暢銷榜榜首，帶動騰訊遊戲 收入按月增長9％，成為吸金力最強的地手遊發行商。第二位為網易，第三位為莉莉絲（Lilith Games）。
趣加（FunPlus）還在末日生存SLG手游《生存狀態》收入帶動下，按月增長11.2％，創下歷史新高，成為第四位；另外兩款《阿瓦隆之王》和《火槍紀元》至今 也一直保持穩定收入。
其他報道
【月度數據】舜宇4月手機鏡頭出貨按月跌1.8% 模組按月升11%
【環球經濟】富瑞：環球股票基金一周淨沽159億美元 創3月以來新高
【一App兩制】研究指微信對國際用戶實施監控 以加強境內審查