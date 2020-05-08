太古地產（1972）公布，旗下太古廣場購物商場在今年首季的零售銷售額跌48.3%，太古城中心跌20.5%，東薈城名店倉跌33.6%，較2019年跌勢擴大，在2019年太古廣場購物商場零售銷售額跌幅僅為16.8%，太古城中心跌幅為2.9%，東薈城名店倉跌4.5%。

內地方面，集團旗下三里屯太古里、廣州太古匯、成都遠洋太古里及上海興業太古匯的首季零售銷售額跌幅分別為46.6%、21.2%、33.9%及30.4%，僅得頤堤港錄得11.4%升幅。

辦公樓物業方面，太古廣場首季租金升幅收窄至增長7%，太古廣場一、二座的最新租金回落至120至140元，太古廣場三座最新租金僅105至115元。在去年，集團太古廣場的租金升幅達19%，太古廣場一、二座的最新租金為125至155元，太古廣場三座最新租金僅115至125元。

太古坊首季租金升幅為12%，最新租金40中位至50中位，與去年相若。港島東中心及 太古坊一座首季租金升幅為11%，最新租金為50中位至70低位，亦與去年相若。

集團又提到，永豐街21至31號項目正進行地基工程。

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