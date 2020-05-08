【港股收市】港股全周跌1.68% 連跌兩周
文章日期：2020年5月8日 16:24
中美貿易代表通電話，屬雙方簽署首階段貿易協議後再度聯絡，市場憧憬兩國貿易關係再有進展，港股午後走勢平穩向上，全日最多升過283點，收報24263點，收市升249點或1.04%，報24230點，成交金額968億元，較上日增加11.87%；國指升104點或1.07%，報9868點。
騰訊（0700）領升大市，埋單漲2.7%，收報418.2元，貢獻恒指73點；其次為匯控（0005）升1.8%，收報39.55元，推高大市34點。阿里巴巴（9988）今日反彈，收報193.4元，升1.52%。港交所（0388）績後走弱，午後仍未扭轉跌勢，收跌1.46%報242.8元。
內房銷售回暖，內房股強勢，潤地（1109）升1.31%，收報31元；碧桂園（2007）升2.15%，收報10元；中海外（0688）升0.58%，收報25.8元。
市場憧憬內地再度上演「雙降」，內銀股做好，工行（1398）升0.79%，收報5.11元；建行（0939）升1.32%，收報6.16元；交行（3328）升1.67%，收報4.86元；中行（3988）升0.69%，收報2.91元。
其餘個股方面，電訊盈科（0008）今日舉行股東大會，集團指受疫情帶動，旗下電視業務收視上升，但對今年免費電視廣告收入持保守態度，該股收報4.76元，升0.21%。
大和指，招商局港口（0144）私有化仍存可能，刺激該股升4.94%，報10.2元。
總結過去一周，恒指累跌1.67%或413點，已連跌兩周，當中以創科實業（0669）表現最好，累升近一成；中海外（0688）表現最差，累跌9.3%。
其他報道
【環球經濟】富瑞：環球股票基金一周淨沽159億美元 創3月以來新高
【一App兩制】研究指微信對國際用戶實施監控 以加強境內審查