丘鈦科技（1478）公布，4月份主營產品銷售數據。攝像頭模組銷售數量合計3918.6萬件，按年升3.4%，按月升19.8%；而指紋識別模組銷售數量合計785.3萬件，按年升17%，按月升3.2%。

攝像頭模組銷售數量當中，800萬像素及以下攝像頭模組共950.1萬件，按年跌49.6%，按月跌10.2%；1,000萬像素及以上攝像頭模組，按年升55.7%，按月升34.1%。而1000萬像以上模組當中，3,200萬像素及以上攝像頭模組共1288.3萬件，按年升87%，按月升63.2%。

丘鈦指，攝像頭模組產品銷售數量按月增加主要由於客戶項目周期影響；及內地新型冠狀病毒疫情防控有效，企業陸續全面復工，需求逐步回升。1000萬像素及以上和3200萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量按年及按月均明顯增長，主要是由於集團優化產品規格的戰略逐步得以實現。

指紋識別模組銷售數量方面，屏下指紋識別模組510萬年，按年升39.6%，按月升9.4%；非屏下指紋識別模組275.3萬年，按年跌10%，按月跌6.7%。

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