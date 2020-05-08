標準普爾發表報告，預期香港銀行業信貸損失將在今年上升一倍，雖然去年為低基數。該行預期，不良貸款資產佔銀行整體貸款，會由去年的0.6%，升至今年的1.5%。宏觀經濟不明朗令銀行信貸質素承受一定壓力，特別是在旅遊、酒店、批發和零售方面，因為這些行業主要都是中小企業，在經濟震盪下特別容易受損。

此外，該行預期今年失業率將由3%升至4.5%，失業率急升將影響銀行信用卡應收賬，亦會小幅影響按揭貸款。該行預期，信用卡撇帳率將升至1.8%至1.9%。

對於未來兩年，標普認為按揭貸款的違約率仍相當低，借貸成數較低和嚴格的監管要求，可大為減少銀行信貸損失。不過，若經濟下行持持續時間或嚴重程度，超過該行當前的預測，則信貸損失可能遠遠超過基本預期情境。

早前惠譽下調香港主權評級時，提及中央對香港政治的主動介入也是1997年以來最明顯。標普在報告中表示，社會運動削弱社會凝聚力，以及公眾對港府和政治制度的支持。鑑於香港政府固有的政治限制，以及社會多年來積累的挫敗，預計抗議活動引起的緊張局勢，仍將是主要的政治風險。儘管最近的事態發展，該行仍繼續預期中央政府和特區政府會保持基本法下的一國兩制。

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