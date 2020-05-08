電訊盈科（0008）今日舉行股東大會。受新冠肺炎疫情影響，市民減少外出，財務總裁許漢卿指出，疫情帶動旗下電視業務收視上升，不少市民留家收看新聞及劇集。不過，疫情重挫本港經濟，客戶預訂廣告的態度變得審慎，大型廣告亦遭削減開支，她對今年免費電視的廣告收益持保守態度。

今年大型體育賽事延期舉行，被問到會否影響集團收入，許漢卿指，歐國盃延遲1年舉行，集團明年仍有香港獨家播映權。她又表示，雖然體育節目是收費電視Now TV王牌，惟集團提供劇集及其他內容亦有捧場客，近期亦見到觀眾透過自選服務付費收看節目的次數增加，或會成為未來收入增長來源。

電盈主席李澤楷表示，受疫情影響，本港零售、旅遊及酒店業收入受挫，料未來市場需求仍低迷。他指，由於市況不明朗，集團在投資及控制成本上將更審慎，未來亦會持續留意疫情發展。

有股東問及為何李澤楷未有親身出席股東會，李澤楷回應指，疫情下大家不應「鬥勇敢」，短期內應減少近距離社交接觸，亦鼓勵大家多使用視像交流。有小股東追問李澤楷是否在家中，李只笑言有關問題無關痛癢，亦與股東利益無關。

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