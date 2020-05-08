【私有化傳聞】大和指招商局港口私有化仍存可能
文章日期：2020年5月8日 15:48
彭博上月底引述消息人士報道，招商局集團正研究私有化旗下招商局港口（0144），雖然招商局港口其後發公告澄清，並不知悉私有化猜測的相關資料，亦無任何應披露但尚未披露的資料。不過大和今日發表報告認為，招商局港口未來一年仍有可能私有化。
報告指出，由於私有化可令招商局集團旗下資產整合到一個平台，並可在能夠獲得更高估值的A股交易，因此最有可能採取的做法，是利用持有招商局港口4成股權的A股上市公司招商港口，去私有化招商局港口，並透過招商局港口，實現招商港口「A+H」上市，情況與2018年中外運航運（前0368）相似。該行又估計，私有化會以招商局港口換取招商港口新股的形式最為可行，因招商港口不用花費太多現金。
另外，報告認為，今年招商局港口於內地的港口吞吐量會有低單位數增長，而斯里蘭卡漢班托塔港、巴西TCP港等海外港口利用率亦會不斷提高，加上向達飛航運收購的10個碼頭，其中8個已完成交割，將有利於招商局港口今年擴大在東南亞的業務範圍，並保證於未來8年有6%的回報率。
因此，該行表示，雖然今年下半年中美貿易關係可能再度緊張，但去年以來隨著業務擴大，招商局港口的吞吐量沒有下跌太多；而私有化的吸引力下，料招商局港口今年股息回報率有6.4%，重申「買入」評級，目標價12元。
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