華爾街日報報道，多倫多大學(University of Toronto)旗下安全研究團體公民實驗室(Citizen Lab)的報告顯示騰訊（0700）旗下微信(WeChat)，正對國際用戶實施監控，以加強用於控制中國境內用戶的審查機制。

Citizen Lab研究人員發現，國際用戶通過微信發送的圖片和文件會被分析是否存在敏感內容，如果發現敏感內容，微信會將其列入內部黑名單，以幫助對中國用戶進行實時審查。

報道指，由於微信的內容分析通常需要幾秒鐘的時間，這足以讓被禁內容有機可乘。而如今先分析國際用戶內容，可以顯著提高微信在內地的審查效率。

騰訊沒有回覆華爾街日報記者的查詢。

Citizen Lab表示，沒有證據顯示微信監控國際用戶的決定是受到中國政府的指示，認為微信可能是出於技術方面的考慮。

報道指，與中國所有社交媒體平台一樣，微信有責任確保該應用上的所有內容都符合中國政府的要求。如果令內地反感的內容繞過了社交媒體平台的審查系統，平台會面臨罰款和其他懲罰。

Citizen Lab負責人Ron Deibert表示，海外人士可能會被誤導而相信稱之為「一種應用(App)，兩套體制」的路線，覺得自己在某種程度上不受中國的信息管控措施影響。報道指，Deibert口中的「一種應用，兩套體制」套用了中國為香港製定的「一國兩制」框架，在這個框架下，香港的居民被賦予內地人未享有的一些公民權利，不過香港的許多人已經對這種安排失去信心。

騰訊發言人表示，收到公民實驗室的報告，並非常重視，但就報告中指出公司從事國際用戶內容監控的說法，騰訊確認WeChat國際用戶之間分享的所有內容都屬於用戶私人隱秘。作為一家立足長遠的跨國企業，騰訊堅持按高標準營運，並讓公司的政策和程序符合每個有業務運營國家的所有法律法規。保護用戶隱私和數據安全是騰訊的核心價值，公司期待持續獲得用戶信任。

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