今日內房現強勁反彈，行業平均升幅多達4-5%。摩通指出，五月黃金周銷售表現佳，包括主力次級城市的上市房企平均錄得按年增長40至50%。隨著疫情緩減，置業者已回歸，銷售率企穩在50至60%，增長主要受益於首季滯後的新推樓盤增加。

在上市股份中，相信開發商銷售增長及市場預期均會逐漸回復正常，相信銷售的強勁表現將帶動行業股價，除了行業基本面向好，內房行業仍是年初至今中資股中表現第二差的板塊。

摩通指出，今年行業最大的危機是中美潛在的爭拗，或導致人民幣貶值，將令到板塊受壓。然而，幅度將較2018及2019年低，加之大多數內房已進行對沖，以及此前美聯儲放水亦為匯率波動帶來空間。

該行續看好中海外（0688）、萬科（2202）、碧桂園（2007），中型股為旭輝（0884）、富力（2777）、雅居樂（3383），小型股為中駿（1996），美的置業（3990）。

今日內房股反彈，暫時佳兆業（1638）升5.26%、中駿升4.55%、禹洲（1628）4.69%、寶龍（1238）升4.58%、合景泰富（1813）升4.46%。大型股中，融創中國（1918）升4.13%、中海外升0.97%、潤地（1109）升1.8%、碧桂園升2.96%、中國恒大（3333）升2.77%。

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