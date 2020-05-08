恒指高開212點回順，升幅曾收窄至116點，回試24100點附近再揚，半日收報24218點，升237點或0.99%；國指升1.17％。大市半日成交525億元。

科網股做好，ATM阿里（9988）騰訊（0700）美團（3690）升約2%。小米（1810）急升8%，舜宇（2382）升3%。消費股向好，安踏（2020）升6%，潤啤（0291）、吉利（0175）升3%、4％。物管股受捧，不少創新高，保利物業（6049）、雅生活服務（3319）升3%、4%。教育股宇華（6169）遭大股東減持，股價挫8%，但未有拖累其他強勢教育股，希望教育（1765）、中教（0839）升3%、4%。此外，醫藥、中資券商、光伏、燃氣等做好。

內房股做好，融創（1918）升4%、潤地（1109）升2%。上月內房銷售額按年持平，呈現復蘇跡象，隨着市場流動性維持較為充裕狀況，有利樓市回穩。融創日前減持A股金科套現68億人民幣，重債內房或趁市况回暖減磅，有利財政理想的中大型內房股擴張，旭輝（0884）過去發展相當穩健，可以留意。旭輝3月低位大幅反彈後，近大半個月守住5.5元整固，短線受制6元阻力，可以區間內收集待變。

劉思明

明報資深評論員

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