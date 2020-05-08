航企金輝集團（0137）旗下在奧斯陸證券交易所上的Jinhui Shipping公布，第一季度將錄得顯著的綜合虧損淨額，2019年首季則錄得綜合溢利淨額200萬美元（約1500萬港元）。

Jinhui Shipping指出，預期綜合虧損淨額主要受到新型冠狀病毒全球大流行病爆發影響，營商情緒偏低，導致來自運費及船租的營業收入減少及船隊使用率下降。

其次，在新冠肺炎全球大流行觸發不利全球金融市場的拋售期間，按公平價值列賬及在損益表處理之財務資產之重大未變現公平價值虧損1000萬美元（約7800萬港元），以及船務相關開支上升，尤其燃油相關開支為500萬美元（約3700萬港元），由於燃油價格暴跌以及由於自置船舶於船舶之期租租船合約之間前往接載貨物使燃油消耗增加。

由於Jinhui Shipping的業績佔金輝業績比重甚高，故金輝董事會認為，至目前為止集團財務表現受到極端市場狀況的影響，Jinhui Shipping將在五月下旬公佈首季業績。

金輝早市跌8.49%，報0.485元，曾低見0.455元或跌14.2%。