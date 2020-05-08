進康實業聲言，其口罩的BFE和PFE均達到98%或以上，將於5月中取得ASTM Level 2認證及推出。圖為其成人口罩及中童口罩的包裝。

進康實業的廠房面積8600平方呎，圖中這個無塵室約3000呎，已設立2條成人口罩生產線和1條中童口罩生產線。

本地口罩廠陸續投產，最新一間是進康實業有限公司（Trend Wealth）。該公司透露，其廠房的3000平方呎無塵室已經通過認證，而ASTM Level 2認證則會在幾日後取得，首批口罩將於5月中推出市場，品牌為「保康」（E-PRO），預料每日可以生產超過22萬個口罩，每月產量達700萬個。

進康實業董事葉國林透露，他本身從事建築業，這次是找回30多年前的中學同學姜德偉一起合資約1000萬元在本地設立口罩廠。

這除了因為兩人相識於微時之外，亦因為姜德偉本身在內地經營機器廠，能夠研發和製造口罩生產線。因此，進康實業的2條成人口罩生產線和1條中童口罩生產線，都由姜德偉的機器廠提供，後者還提供持續改良服務。

BFE及PFE達98%

他又表示，根據測試，該公司的口罩的BFE（細菌過濾效率）和PFE（微粒子過濾效率）均達到98%或以上，已符合ASTM F 2100-2019 Level 2的要求，這乃是本地生產口罩較少達到的，將會在幾日後取得檢測公司的認證報告。而同時生產中童口罩，亦可以為中小學生稍後復課提供保障。

由於該公司沒有申請政府資助，故在銷售方面擁有自主權，除了在本地發售之外，亦可能會出口。

該公司將主攻批發市場或團購，以300盒計，成人口罩每盒125元，中童口罩每盒150元（每盒50個獨立包裝）。若訂購量超過500盒，則有折扣優惠。而該公司每賣出200萬個口罩，就會向社區捐出1萬個。

記者：薛偉傑

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