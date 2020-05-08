奶粉股H&H國際（1112）公布，截至三月底的首季在全球爆發疫情的情況下，總收入按年增長13%至24.237億元人民幣（下同），當中中國收入按年增長19.4%，佔總收入的81.6%，澳洲及新西蘭業務收入按年跌8.5%至2.775億元，其他海外市場收入按年跌9.1%至1.591億元。

整體利潤率壓力來自影響主營業務成本的外匯波動，以及上半年於澳洲的代購活動所帶來的產品╱渠道組合的變動。按產品計，集團的嬰幼兒營養及護理用品收入按年升15.9%至17.318億元，成人營養及護理用品收入按年升6.7%至6.919億元。

集團指，中國收入按年增長，是因中國消費者對高端營養及護理用品的需求持續強勁，加上在新冠肺炎疫情初期採取預防性措施，令其得以維持正常營運並克服短暫業務干擾。

至於嬰幼兒營養及護理用品分部，為應對新冠肺炎疫情的封城限制而主動將品牌、營銷及消費者參與活動轉移至線上渠道進行，因此來自嬰幼兒配方奶粉業務的收入同比增長8.6%。

至於，益生菌補充品分部經歷需求顯著上升，收入按年增長36.3%，是由於新冠肺炎疫情爆發後，中國消費者對益生菌有助提高免疫力的意識增強。

集團指，首季新冠肺炎疫情導致的旅行限制使代購商在短期內面臨進一步挑戰，然而市場當地需求保持穩定，因此來自澳新市場的收入按年下降8.5%。目前，於澳洲製造的保健品及嬰幼兒配方羊奶粉生產並未面臨任何中斷。

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