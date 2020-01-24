中美貿易代表通電話，同意就經濟及公共衛生方面加強合作，中港股市半日高收。恒指半日升237點或0.99%，報24218點，成交金額525億元；國指升114點或1.17%，報9878點。

騰訊（0700）下周公布業績，股價半日走高，中午收升2.36%，報416.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，推高大市64點；其次為匯控（0005）升1.67%，收報39.5元。港交所（0388）績後走低，跌0.49%，收報245.2元。阿里巴巴（9988）反彈，收報193.9元，升1.78%。

藍籌中以吉利（0175）表現最好，半日升3.96%，收報13.12元；平保（2318）逆市向下，跌0.88%，收報78.4元。

內媒指「雙降」或於月內再次上演，內銀股有支持。工行（1398）升1.18%，收報5.13元；建行（0939）升1.15%，收報6.15元；交行（3328）升1.26%，收報4.84元；中行（3988）升1.04%，收報2.92元。

市場憧憬美國將出現負利率，利好對息口敏感的地產股。恒地（0012）升0.33%，收報30.35元；新地（0016）跌0.2%，收報102.3元；新世界發展（0017）升0.77%，收報9.11元；長實集團（1113）升1.25%，收報48.75元；信置（0083）升2.24%，收報10.94元。

其餘個股方面，閱文集團（0772）為其霸權合同闢謠，最多升過8.5%，高見37.65元，半日收報36.85元，升6.2%。

宇華教育（6169）股東光宇投資控股以折讓價配股，半日收報7.19元，跌7.82%。

盈警股優品360（2360）半日反覆向下，收報1.87元，跌0.53%。

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