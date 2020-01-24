美股做好，港股昨日調整後今早小幅高開。恒指今早高開212點或0.89%，報24193點，成交金額34億元；國指今早高開73點或0.76%，報9838點。

友邦（1299）領升大市，高開1.66%，報70.35元，貢獻恒指40點。騰訊（0700）下周放榜，今早高開，升1.33%，報412.6元。匯控（0005）上試40元，高開1.16%，報39.3元。昨日公布業績兼「換帥」的港交所（0388），高開升0.81%，報248.4元。

內需股有支持，旺旺（0151）開市升2.72%，報5.67元，是表現最好藍籌；平保（2318）表現最差，開市跌1.26%，報78.1元。

內媒指「雙降」或於月內再次上演，內銀股普遍高開。工行（1398）升1.18%，報5.13元；交行（3328）升1.05%，報4.83元；中行（3988）升0.35%，報2.9元；建行（0939）升0.66%，報6.12元。

憧憬美國將出現負利率，對息口敏感的地產股走高。新世界發展（0017）升1.44%，報9.17元；長實集團（1113）升0.52%，報48.4元；恒地（0012）升0.66%，報30.45元；新地（0016）升1.17%，報103.7元；信置（0083）升1.31%，報10.84元。

疫情打擊零售業，多隻零售股先後發盈警。優品360（2360）昨日公布，預計截至今年3月底全年純利將減少約80%，開市報1.88元，無升跌。

外電報道，宇華教育（6169）股東光宇投資控股以折讓價配股，該股開市顯著受壓，開報7.25元，跌7.05%。

中國海外（0688）公布4月合約物業銷售金額按年升8.9%，開市升1.17%，報25.95元。

比亞迪（1211）4月汽車銷量跌近16%，開市報47.55元，升0.105%。

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