【開市焦點】港股ADR跌44點 留意息口敏感股
文章日期：2020年5月8日 08:59
美股三大指數向上，港股ADR跌44點或0.19%，報23935點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.21%，折合報399.16元；匯控（0005）跌0.61%，折合報38.37元；建行（0939）跌0.46%，折合報6.03元。
今日焦點股份可留意：
市場憧憬美國將出現負利率，留意息口敏感股。
騰訊（0700）下周三將公布第一季業績；瑞聲（2018）則於下周五。
《中國證券報》頭版記者評論文章稱，「雙降」或於月內再次上演。留意內銀股。
彭博社引述文件指，宇華教育（6169）股東光宇投資控股按每股7.18元，較前收市折讓7.9%，配售約2.2億股宇華教育股份，套現約2.04億元。
中國太平洋保險（2601）發公告，指銀保監會原則同意該公司發行全球存託憑證（GDR），並在倫敦證券交易所上市。
人行取消境外機構投資者額度限制，留意A股表現。
優品360（2360）發盈警，預計截至今年3月底全年純利將減少約80%，集團去年同期純利為5972.8萬元，即今個財年預計純利為1194.56萬元。
中國海外（0688）公布4月合約物業銷售金額約279.52億元人民幣，按年升8.9%。
比亞迪（1211）公布，今年4月共錄汽車銷量31,809輛，按年跌15.94%。
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