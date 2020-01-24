美國經濟數據雖然仍不景氣，不過，投資者預期隨著更多地區解封，疫情對經濟最嚴重的破壞或已過去，標普500指數升至一周高點，納斯達克綜合指數收復今年以來失地。市場預期聯儲局明年或採取負利率，2年期美債跌至紀錄新低。

美國申領失業救濟人數連續七周超300萬，截至4月25日當周持續申請失業救濟人數創下2,260萬的紀錄新高。市場預期今日將公布的4月非農就業人數料驟減2200萬，失業率料達16%。

道瓊斯工業平均指數收市升211.25點，或升0.89%。標準普爾500指數收市升32.77點，或升1.15%。納斯達克綜合指數收市升125.27點，或升1.41%。

波音升5.53%，報128.65美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而輝瑞跌4.02%%，報36.96元，是道指跌幅最大藍籌。

科技股方面，蘋果收市報303.74美元，升1.03%，谷歌母公司Alphabet收市報1369.28美元，升1.77%，亞馬遜收市報2367.61美元，升0.7%，Facebook收市報211.26美元，升1.34%。

德國DAX指數收市升1.44%，報10759.27點；法國CAC 40指數收市升1.54%，報4501.44點；英國富時100指數收市升1.4%，報5935.98點。