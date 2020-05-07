【金融開放】人行取消境外機構投資者額度限制
文章日期：2020年5月7日 20:50
人行及旗下外管局今日公布有關境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理的最新規定，簡化境外機構投資者投資境內證券期貨的資金管理要求。其中包括取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）的額度限制。
根據舊規定，合格投資者在取得中證監資格許可後，可通過備案形式獲取不超過其資產規模或管理證券資產規模一定比例的基礎投資額度，而超過基礎額度的投資額度申請，須經外管局批准。而新規定將取消這個限制，只對合格投資者跨境資金匯出匯入及兌換實行登記管理。
另外，新規定亦實施本外幣一體化管理，允許合格投資者自行選擇匯入資金幣種和時機，人行將加強事中及事後監管。同時大幅簡化合格投資者境內證券投資收益的匯出手續，取消中國註冊會計師出具投資收益專項審計報告和稅務備案表等文件要求，改以完稅承諾函替代。
在新規定下，合格投資者匯入外幣投資，可及時通知托管人直接將外幣資金結匯並劃入對應的人民幣專用存款帳戶；而合格投資者匯入人民幣投資，可將境外人民幣資金直接匯入人民幣專用存款帳戶。
此外，新規定亦取消託管人數量限制，允許單家合格投資者委託多家境內託管人，並實施主報告人制度。
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