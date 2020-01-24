【中國數據】中國4月外匯儲備增308億美元 近6年最大升幅
文章日期：2020年5月7日 20:16
中國人民銀行公布，4月末中國外匯儲備3.09萬億美元，較上月增加308.26億美元，增幅是2014年3月以來最高，上月則為減少460.85億美元。
中國外管局新聞發言人兼總經濟師王春英解釋，為應對新冠肺炎疫情持續蔓延，4月份主要國家加強了貨幣及財政刺激政策力度，投資者信心有一定恢復。受此影響，國際金融市場上美元指數震蕩微跌，主要國家資產價格有所上漲，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，令4月外匯儲備規模有所上升。3
王春英指，目前疫情仍處於全球大流行階段，國際經濟金融形勢依然複雜嚴峻。國內疫情得到有效控制，防控工作轉為常態化，中國經濟長期向好的基本面不會改變，將繼續為外匯儲備規模總體穩定提供支撐。
而截止4月底，中國的黃金儲備6,264萬盎司，連續8個月保持不變。以SDR計的4月外匯儲備為2.26萬億SDR，較上月增加199億SDR，上月為減少197億SDR。
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