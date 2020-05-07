港交所（0388）首季交投暢旺，不過受投資收入拖累，按年仍少賺13%。但今日業績發布會重點不在業績，全在李小加。李小加任職港交所行政總裁至今剛好10年，今日突宣布將不續約，合同期還有18個月完結。外界有揣測，一向敢言的李小加是否未來有意從政，但今日李小加對從政問題未直接回答，僅指現時宣布離任，是「跟著感覺走」。

李小加三次被問到會否從政、選議員、甚至參選特首，均未給出明確回答，而是強調要在「正確的時間做正確的事情」。第三度被問及時，他無奈表示「可能你們（記者）覺得我的心臟很強大」。對於公布離任決定的時機，李小加也僅表示，是「跟著感覺走」。

對於離任後何去何從，他表示，還不清楚以後將會做些什麼。他笑稱自己沒錢，如果更有錢一些，就可以收購一隻球隊，或者組織一支球隊，希望可與碧咸比肩。他表示，不會進行弄孫的退休生活。李小加補充，除非尋找到合適人選，並且管理層認為儘早交接更好，自己才會提早離任。

對於自己任職期內的成就與失落，李小加笑稱，今日的記者會時間太短，不夠細數其成就，會擇日再敘。不過他表示，自己經歷了人生最精彩的10年，很多夢想已經實現，希望下一任可以保衛已經實現的夢想。

港交所主席查史美倫表示，港交所尚未啟動提出續約的程序，就已經知道了李小加不續約的決定，因此決定尊重其決定。對於下任CEO的標準，她表示與其他公司無異，均是要有效率、精力充沛、有遠見等，將會考慮所有合適人選，不排除內部招聘，也不排除海外、本地、內地人。她強調，李小加離任與倫交所收購失敗完全無關係。

李小加透露，港交所已經開始在全球尋求下一任CEO人選，自己儘早宣布不續約，部分也是希望預留足夠時間，港交所其他一切工作均如常進行。

記者：馬迪帆

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