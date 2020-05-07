宏利香港公布今年首季業績，與去年同期比較，公司核心盈利增長10%至14億元，主要是由於季內有效業務錄得增長及銷售額上升；年度化保費等值銷售額增長21%至16億元，新造業務價值增長25%至10億元，財富與資產管理總流入增長60%至117億元，主要是由於可扣稅計劃方案銷情強勁所帶動，包括自願醫保及合資格延期年金產品。

季內財富與資產管理總流入錄得117億元新高，按年大幅增長60%，主要增幅涉及來自強積金個人帳戶及新僱主客戶的大額資產轉入，以及互惠基金業務的銷售增幅。若按資產管理計算，截至今年3月31日，宏利香港的強積市佔率為24%；首季公司代理人數目亦按年增長16%至10,104人。

宏利香港指，季內宏利的合資格延期年金產品及可扣稅自願性供款帳戶深受客戶歡迎，在今年3月底課稅年度結束前錄得強勁銷情，同時亦有就自願醫保系列，進一步推出新產品。宏利香港首席行政總裁戴明鈞表示，面對新冠肺炎疫情發展，首季業績仍錄得穩健增長，有賴有賴員工、代理人及分銷夥伴，以及在疫情期間公司採取多項措施，為客戶提供電子渠道與方案等予以支援。

同日，母公司宏利金融（0945）公布，季內股東收入淨額按年減少40.44%至12.96億元（加元．下同）；核心盈利跌33.59%至10.28億元；首季年度化保費等值銷售額下降7.99%至16.01億元；新造業務價值按年下降9.63%至4.69億元。

記者：溫藹紅

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