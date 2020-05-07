澳門政府公布，在綜合「徵收旅客稅可行性研究」結果、澳門旅遊業的特性及現況變化作分析，決定終止考慮徵收旅客稅。近月訪澳旅客大幅減少，旅遊相關行業均受到不同程度影響，當地政府現階段重點扶助業界復蘇。

根據旅遊局於去年完成「徵收旅客稅可行性研究」，結果顯示各持份者對於徵收旅客稅意見並不一致，同時，研究亦參考世界旅遊組織對旅客量過多而提出的11個改善策略，較多城市使用的策略為「分散城市內外旅客的分佈」及「改善城市基礎設施及設備」，在考慮澳門旅遊業可持續發展目標的前提下，研究反映「通過徵收旅客稅以控制旅客增長或非適合澳門的最有效措施」。

澳門政府又指，澳門旅遊業自去年中受到香港事件影響，2019年每月訪澳旅客人次的按年變動由首7個月的雙位數增長，逐步下滑至年底的雙位數跌幅；自今年在疫情爆發後，旅客人次更由1月的285萬人次銳減至3月的21萬人次，跌幅超過九成以上，對旅遊業帶來重大打擊，而旅遊相關行業包括酒店業、餐飲業及零售業等亦受到影響。事件反映旅遊業本身特性較屬於受外在因素影響的行業，當遇到突發及不可預視的情況，旅遊業更是首當其衝。旅遊業在澳門經濟中佔有重要地位，其可持續發展將直接影響澳門經濟的發展前景。特區政府綜合考慮研究結果、澳門旅遊業的特性及現況變化，決定終止考慮徵收旅客稅。

記者：陳偉燊

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