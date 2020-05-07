【港股收市】港股失守2萬4大關 終止兩連揚 港交所挫2.8%
文章日期：2020年5月7日 16:17
港股連升兩日後顯疲態，全日低開低收。恒指午後窄幅向下，反覆於24000點大關爭持，最多跌過223點，低見23913點，收市未能企穩2萬4大關，收市跌156點或0.65%，報23980點，成交金額865億元，較上日減少21.02%；國指跌43點或0.44%，報9764點。
港交所（0388）績後疲弱，收市跌2.76%，收報246.4元，拖低恒指25點，亦為今日表現最差藍籌；其次為騰訊（0700），埋單跌0.68%，收報407.2元。阿里（9988）今日回吐，收報190.5元，跌1.6%。匯控（0005）跌0.38%，收報38.85元。藍籌中以石藥（1093）表現最佳，收市升2.11%，收報15.5元。
英國政府建議於今年4月1日起適用的企業稅稅率在19%，而非如2016年金融法所頒佈會降至17%，長建（1038）和電能（0000）同遭大行降目標價，分別跌2.05%及跌1.76%，收報45.3元及50.1元。
有報道指，國泰（0293）考慮進行「結構調整」，正在研究如何在疫情之後縮減業務規模，包括減少職位，縮減航線和執飛的飛機。該股收報9.01元，跌1.2%。
政府向全港市民免費派發「銅芯抗疫口罩」，有關口罩為晶苑國際（2232）生產，收報2.25元，升12.5%。
永利澳門（1128）公布，截至3月底止首季業績由盈轉虧，收報13.48元，升0.45%。
其他報道