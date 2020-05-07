【負面觀察】惠譽：將星展香港及華僑永亨 列入負面觀察名單
文章日期：2020年5月7日 16:24
國際評級機構惠譽今宣布，由於新冠病毒疫情造成的經濟衰退，料銀行未來的下行風險增加，因此同時予以星展香港及華僑永亨銀行，之生存能力評級（Viability Rating）「AA-」；長期發行人違約評級（IDR）為「AA-」， 並列入評級負面觀察名單（RWN）。
惠譽發表報告指，由於星展香港在支持其母公司星展集團向大中華區擴展，發揮不可或缺的作用，加上星展香港是其集團最大的海外子公司，在亞洲擁有重要及有利的財富管理樞紐地位，尤其是香港及中國內地的業務。惠譽認為，集團極有可能為星展香港提供特別支持，截至去年底，星展香港為集團貢獻了13%資產和15%利潤，若集團不支持星展香港，相信其聲譽將會嚴重受到損害。
至於華僑永亨銀行，惠譽稱，由於大中華區作為是華僑銀行的核心市場之一，而華僑永亨銀行行為該區發展發揮了重要作用，以及作出高水平的管理和運營整合，因此相信華僑銀行將為其提供支持。目前華僑銀行的風險管理政策和相關系統，已在其華僑永亨銀行及澳門華僑永亨銀行得到廣泛實施，惠譽認為，隨著中國繼續發展大灣區，華僑永亨銀行及澳門華僑永亨銀行將對華僑銀行更加重要，截至去年底，華僑永亨銀行的合併資產約佔集團資產的10％，而銀行貢獻集團利潤約9%。
記者：溫藹紅
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