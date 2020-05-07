不少人都知華置（0127）大股東「大劉」劉鑾雄過去將灣仔福臨門當成飯堂，不過他近年已再無「幫襯」，昨日有本地媒體指，大劉不再光顧是因為「牆紙大王」陳鼎禮等新股東入主福臨門，大劉愛妻「甘比」陳凱韻罕有在社交媒體回應事件，指老公「只要有好吃的食物，他就算行動不便也要去，點會為了一個完全陌生的人改變呢！」

《壹週刊》近日報道，大字標題「大劉割席唔去食」，指陳鼎禮等幾個新股東入主福臨門後，餐廳經營及食物水準下滑，令過去每天都光顧的大劉都不再幫襯。

不過，甘比今日在ig中貼出多張女兒幫忙煮食的照片，寫上「家中有小廚」，又在貼文中指大劉見到報道時，曾一度想發聲明澄清，但平靜過後「只可以說很好笑」，她指大劉一向愛吃，有好吃食物的地方都會去，言下之意是想說大劉不再光顧，純粹因為覺得福臨門水準不再，而非因為股東有變。事實上，據傳多名當年在福臨門工作的主廚，數年前已被大劉撬走為自己煮「私房菜」。

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