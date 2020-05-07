港交所（0388）公布行政總裁合約屆滿後不再續約後，政府公布感謝李小加對香港金融市場發展作出的傑出貢獻。

【不再續約】李小加2021年合約屆滿後不再續約

政府表示，尊重李小加的決定，並對他在過去十年出任港交所行政總裁期間為香港金融市場作出的傑出貢獻表示衷心感謝。指其上任以來，帶領港交所及香港的資本市場取得一連串的重大突破，為香港資本市場帶來源源不絕的動力和增長，大大協助鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。

財政司司長陳茂波表示，李小加為香港的股票市場奠定了穩固及堅實的基礎，使香港在過去十一年間七度成為全球最大首次公開招股集資市場。

陳茂波又指，李小加在成功推出一系列內地與香港資本市場互聯互通計劃的過程中，一直發揮重要的領導角色，特別是在2014年推出的「滬港通」、及其後擴展至2016年的「深港通」和2017年的「債券通」。

陳茂波又指，李小加在推出香港新上市制度、加強港交所的國際化及帶領香港交所在國際舞台上展露光芒方面，擔當十分重要的角色。這些都是港交所過去數年在其領導下所取得的重要成就。有信心港交所董事局會繼續確保公司在往後的日子再創佳績。

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