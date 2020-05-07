港交所（0388）行政總裁李小加決定明年不續約，翻查資料，現年59歲的李小加曾在渤海油田當了4年石油工人，後來考入廈門大學，1984年取得英國文學文學士學位，畢業後曾任英文《中國日報》的編輯記者。文科出身的他於1986年又赴美深造，取得新聞系碩士學位，之後又赴哥倫比亞大學法學院，取得法學博士學位後，輾轉間進入金融服務界，1994年加入美林證券，5年後擔任美林證券中國區總裁，2003年轉投摩根大通，職至中國區主席。

2009年，李小加赴港接替周文耀任港交所行政總裁，2010年1月16日正式上任，成為港交所歷史上首位內地人總裁。憑藉其金融經驗及內地背景，李小加於這10年間，最大成就是落實「滬港通」及「深港通」等與內地市場互聯互通的機制；此外，他在2012 年收購倫敦金屬交易所（LME），及2013年成立場外結算公司，將港交所業務擴充至定息產品、貨幣及商品業務領域。不過，去年港交所突然宣布要收購倫交所，不單市場譁然，且碰了一鼻子灰而最終放棄，可說是李小加任內一大敗筆。

李小加任內亦積極「促銷」，令港交所多次成為全球新股集資王，但同時也被垢病為了「生意」而來者不拘，不單令本港股市中資化比例越來越高，且常發生中資股爆煲出事，令投資者損手。而去年，上市部首次公開招股審查組聯席主管楊金隆涉貪被廉政公署拘捕，今年3月落案起訴其涉嫌公職人員接受利益及行為失當，也令李小加任內於企業管治上，留下了一個污點。

李小加亦愛以比喻去表達自己想法，最令市場深刻的是2013年港交所力爭阿里巴巴來港上市，但因阿里巴巴同股不同權的問題無法與監管機構取得一致，最終令阿里巴巴棄港赴美。當年9月，李小加在網誌寫下「發夢文」，描述自己在夢境中見到9個人物，對應否批准公司以同股不同權形式在港上市的問題展開激辯。

雖然當時有反對同股不同權上市的市場人士譏諷李小加應該盡快「夢醒」，但事實上這亦觸發了港交所《上市規則》的改革，至2018年，香港資本市場其中一個最重要改革落實，《上市規則》經修訂後，允許同股不同權企業及未盈利生物科技企業來港上市，去年11月，一度失誻交臂的阿里巴巴（9988）正式在香港二次上市，總算圓了李小加的夢。而《上市規則》改革，亦成為李小加除互聯互通外，帶給本港股市最重要的一場改變。

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