因應新冠肺炎疫情，貿發局於4月推出為期一個月的「春季網上採購展」於上星期四（4月30日）結束，共吸引全球近140萬名買家人次網上瀏覽，為供應商爭取新客源及訂單。貿發局亦再接再勵，於本月以「從內到外，全人健康」為主題，推廣健康生活產品，並在下月舉辦「夏季網上採購展」，配合實體展覽讓港商作雙線推廣。

據統計，在「春季網上採購展」帶動下，貿發局網上採購平台的瀏覽買家人次於4月按月增加64%至接近140萬，採購查詢量亦有雙位數增長，這些查詢多來自美國、香港、印度、英國及加拿大，而最熱門搜尋的產品種類依次為電子消費品、玩具、禮品、醫療用品及家庭用品。最多人詢問的產品為探熱針、計步器、口罩、USB記憶體和手機。同時貿發局全球50個辦事處亦為國際買家提供專業支援服務，包括處理超過700項深度商貿配對查詢，以及首次安排逾60節網上商貿配對會議。當中56%的深度商貿配對查詢來自亞洲，歐洲及美洲則分別佔22%及15%，為環球企業物色的供應商亦包括Amazon、HKTV Mall，傳統零售連鎖店等。此外，商貿配對亦協助採購物資對抗疫情，例如為香港新的口罩生產商鎖定30家海外供應商，提供生產口罩必需要的熔噴不織布。

而本月，採購平台的主題為「從內到外，全人健康」，每周推出主題系列，包括健體產品、科技玩意、煮食用具及美容產品，並每星期向重要買家發送2至3封個人化的產品推介電郵。

貿發局副總裁周啟良表示，局方推出的網上採購試點計劃，突破了多國封關措施及實體經濟停頓所帶來的限制，有效協助逾22,000名供應商聯繫各地買家。貿發局亦決定今年每季都會舉行網上採購展，而且下月舉辦的『夏季網上採購展』將配合於7月25日至28日在會展中心舉行的9個實體展覽，涉獵包括燈飾、電子產品、資訊科技、醫療及保健產品、家品、時裝、家紡品、禮品及印包產品。同時亦推出一系列全渠道推廣服務（O2O Package），讓中小企同時以產品陳列方式參與實體展覽以及網上推廣。周啟良指出，經政府資助，本地企業除可獲半價優惠外，亦可申請優化後的「BUD專項基金」以及「中小企市場推廣基金」，補貼其他參展開支。

記者：陳子凌

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