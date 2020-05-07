德勤中國今發布《2019至2020中國銀行業發展回顧與展望》調研報告，指內地大型銀行在過去三年的平均盈利增速維持在大約8%，營收能力穩健，然而隨著內外的宏觀環境變化，包括全球減息潮、國內監管要求及風控水平愈趨嚴厲等，預料未來營業收入增長或將持續受壓。

德勤中國銀行及資本市場行業主管合夥人郭新華表示，由於疫情的影響，預計今年內地銀行的不良貸款率必定會增加，然而疫情對銀行不良貸款及資產質素的影響，估計將在第三季或以後才會明顯反映。不過，德勤中國審計及鑒證合夥人曾浩指出，由於大型銀行的資產結構及風險分散力較強，加上過去數年銀行已按照監管機構嚴格作出充足撥備，目前中國銀行體系風險應對能力已大幅提升，雖然疫情衝擊相關業務及業績，但風險仍然可控，對於銀行的盈利影響亦有限。

報告又指，由於新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，包括中國在內的多個國家已推出逆周期調節政策，以及量化寬鬆以刺激市場復蘇，預計未來全球銀行機構的淨利差及淨息差亦將會持續受壓。曾表示，人行通過規範存款利率、下調超額存款準備金率等措施，在一定程度上緩解境內大型銀行的負債成本壓力，預計未來將再進一步放寬，貸款市場報價利率（LPR）下行亦有利於降低企業借貸成本，預計生息資產收益率將小幅下行，而計息負債成本率則持平。

記者：溫藹紅

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