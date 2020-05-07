【有片：選股王】伙華為合作計算產業 突顯中軟夥伴地位
文章日期：2020年5月7日 12:53
恒指低開後曾經跌223點，低見23913點回升，半日收報24,005點，跌132點或0.55%，大市半日成交481億元。
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科技股繼續偏好，中芯（0981）再升逾2%，舜宇（2382）升逾1%，中興通訊（0763）、比亞迪電子（0285）升逾3%。互聯網平安好醫生（1833）、阿里健康（0241）、金蝶（0268）升2%至4%不等。阿里巴巴（9988）回落逾1%。海底撈（6862）大股東減持，曾跌近4%，半日跌幅收窄不足1%。醫藥醫療生物科技股、物管、光伏股向好。不過，濠賭、本地地產、公用股偏軟。
中國軟件（0354）日前宣布與華為、重慶西永綜合保稅區管理委員會簽署戰略合作協議，在重慶西永微電子產業園區共同打造計算產業生態中心，而中軟將基於解放號軟件產業生態雲平台，提供生態運營、IT工程、人才培養等服務，進一步深化公司與華為合作關係，亦突顯公司作為華為於計算產業生態運營夥伙地位。股價方面，中國軟件昨急升突破50天線及4.4元阻力，今早再揚，惟升至5元關口遇阻回落，預料4.5元附近支持，止蝕位放於4.3元。
劉思明