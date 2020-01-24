港股半日跌132點 24000點失而復得 港交所績前跌0.79%

港股連升兩日後，今早一度回吐，最多跌223點，失守24000點大關，低見23913點，惟內地上月出口好過預期，恒指跌幅收窄，2萬4大關失而復得，半日跌132點或0.55%，報24005點，成交金額480億元；國指跌41點或0.42%，報9766點。

建行（0939）領跌，半日挫0.98%，收報6.07元，拖低恒指19點；其次為中海外（0688），跌2.66%，收報25.65元。騰訊（0700）無升跌，收報410元；阿里（9988）昨日反彈後今日復軟，收報190.4元，跌1.65%。港交所（0388）績前偏軟，跌0.79%，收報251.4元

藍籌股中以石藥（1093）表現最好，半日升1.71%，收報15.44元；長建（1038）表現最曳，半日跌2.81%，收報44.95元。

其餘個股方面，創新及科技局確認可重用口罩生產商為晶苑（2232），刺激該股向上，收報2.3元，升15%。

海底撈（6862）公布，控股股東擬折讓5%減持，半日跌0.71%，收報34.85元。

百威亞太（1876）首季蝕4100萬美元，收報21.15元，跌2.76%。