港交所（0388）公布，截至3月底止首季業績，純利22.62億元，按年倒退13.27%，基本每股盈利1.8元。EBITDA為29.84億元，跌10.07%。

期內，收入及其他收益跌6.51%至40.09億元，按季升7%，主要業務收入較 2019 年第一季上升 19%，主要由於標題平均每日成交金額增加 20%帶動交易及結算費增加。首季來自滬深港通的收入及其他收益創下 4.04 億元季度新高，較2019年第一季增 74%。滬深港通的北向及南向交易的平均每日成交金額同創季度新高，分別達780億元人民幣及216億元。投資虧損淨額4700萬元，去年同期收益8.82億元，主要源自宏觀環境對集體投資計劃的公平值造成的影響。

港交所表示，儘管經濟及市場環境動盪，和新冠病毒肆虐全球，香港交易所現貨、衍生產品及商品業務於今年第一季仍表現良好，反映有關業務的穩健及韌性。標題平均每日成交金額升至1209億元，分別較2019年第四季及2019年第一季增加57%及20%。滬深港通收入及其他收益於今年第一季創下季度新高紀錄，北向及南向交易的成交量同創季度新高。在全球市場更趨波動的情況下，衍生產品及商品市場於今年第一季的成交量較去年同期亦略見增長。儘管市場充滿不明朗因素，香港交易所於今年首季亦有39家新公司上市，按新上市公司數目計高踞全球首位。

港交所行政總裁李小加表示，在這個非常時期，集團工作重點主要是確保香港金融市場繼續正常運作、公平有序和充滿韌性。集團也無可避免地 受到宏觀經濟環境的影響，全球投資組合估值大跌影響其投資收益，但已經採取相應的風險管理措施並會繼續降低集體投資計劃的風險。集團《戰略規劃 2019-2021》進展順利，將做好準備把握未來機遇，同時也會控制好成本及風險。

港交所半日收報251.4元，跌0.79%。

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