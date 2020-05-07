按揭證券公司的定息按揭試驗計劃於今日接受申請，目前H按實際利率和鎖息上限分別為2.07厘和2.5厘，均比10年定息按揭利率2.55厘為低。不過，定期按息在期內不受利率波動影響，借貸人無需如浮息按揭，需符合以目前利率再加3厘計算，供款佔入息不得超過六成的壓力測試。對於過去數年不少供款能力未達壓力測試要求，改借取發展商按揭，即「呼吸plan」上車的買家而言，不少在5年「還息不還本」期後，需承擔高達5厘的按息。因為定息按揭不需符合壓力測試，買家轉至定息計劃可減低他們的利息支出。

按證公司舉例說明，假若買家月入7萬元，購入1000萬元物業，借貸八成，利率5厘，買家在5年內還息不還本，現已供3年。2年優惠期滿後，買家要轉用利息較低的銀行H按，月入要求需7.79萬元，因為不符合壓測要求，但該買家符合申請定期按揭的資格，轉用20年定息按揭，按息可減2.25厘。

不需壓測亦可增加客戶按揭可借得的金額，按證公司假設，客戶月薪約7萬元，借5成按揭，貸款期30為例，H按壓測下客戶最多可借得800萬，即最高可買樓價1600萬。10年和20年定息按揭計劃下，客戶分別可借得952萬和927萬，最多可買得1903萬和1854萬的物業。

定息按揭的借款人每月收入要求，會比使用浮息按揭計劃為低。假設客戶月薪7萬元，計劃借八成按揭，買入1000萬元物業，貸款期為30年。目前H按鎖息上限計算，實際按息為2.5厘，此情況下需75705元月薪才能通過壓力測試。申請10年或20年定期按揭，只需符合入息與供款比例五成要求，即申請人月入65319元或63219元，已經可以申請。

不過利息開支會有所增加，10年定息計劃年利率為2.55厘，比H按在10年內支付的利率，需多付2%或36811元，20年定息計劃年利率為2.75厘，比H按20年內支付的利率，需多付11%或32.18萬元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指出，客戶向銀行申請定按時，可向銀行表示申請混合定按與浮息或定按的最長30年的按揭計劃，即定按計劃完結後，客人可繼續選擇採用定息按揭或轉為浮息續期，因此並不會存在因供款年期縮短令每月供款大增的問題。

記者：歐陽偉昉

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