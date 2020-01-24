電視廣播（0511）(TVB)替代匯豐銀行，入稟將星美控股（0198）清盤一案，高等法院法官夏理士聽畢各方理據後，今早宣判，頒令將星美控股清盤。

雖然星美一方代表律師提出請求，將案件押後3個月，繼續就星美於2018年開展的債務重组計劃談判方面，進行商討，亦不諱言該集團的內地影院業務受疫情影響，但是有關債務重組計劃涉資多達100億元，相信在落實後，有望清還包括TVB在內的債權人等債務。

TVB一方的代表律師則指出，是次除了他們基於1.06億美元本金的星美債券投資，提出入禀將星美清盤之外，包括Oriental Bliss International Ltd及AI Global Investment兩名債權人，均支持提出將星美清盤。但是過程中，星美反對清盤，因此尋求高院裁決。

高院法官夏理士提出質疑，星美的內地影院業務，經過疫情影響，營運及財務狀況恐比去年11月份為差，見不到債權人有理據會反對清盤。現時星美選擇在港上市，以離岸方式持有內地資產，業務又大部分在內地，又遇到嚴重財政困難，但以香港作為主要法律下，事件拖拉下去，對債權人不好。

夏理士聽畢各方陳詞，隨即宣判，頒令將星美清盤。他指出，星美至今只就其最新財務狀況提供有限資料，但是其管理賬目顯示星美有巨額債務，證據上顯示不太可能進行債務重组，加上陸續有其他債權人出現要求將星美清盤。即使其在港上巿，並經營內地業務，取得税務效率方面的效益，但是在今次的個案上，他亦認為沒有理據再休庭去介入處理該項不太可能的債務重组計劃，因此決定頒令將星美清盤，並判TVB等入稟方獲取訟費。

記者：陳偉燊

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