永利澳門（1128）公布，截至3月底止首季業績由盈轉虧，股東應佔虧損1.54億元(美元．下同)(約12億港元)，去年同期純利1.91億元。

期內，經營收益總額4.89億元，按年跌60.9%。當中，娛樂場經營收益3.98億元，按年跌62.95%；客房經營收益3562.1萬元，下跌50.65%；餐飲收益2.28億元，下跌53.97%。

今年首季永利皇宮的經營收益2.595億元，按年減少64.3%。經調整後的物業EBITDA為1020萬元，減少95.4%。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.91%，介乎2.7%至3%的物業預期範圍，但低於去年同期錄得的3.91%。中場業務的賭枱贏額百分比為27.5%，高於去年同期錄得的24.2%。

首季永利澳門的經營收益為2.295億元，按年減少56.2%。經調整後的物業EBITDA為1920萬元減少88.3%。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為4.14%，高於去年同期錄得的2.90%。中場業務的賭枱贏額百分比為20.4%，略高於去年同期的19.6%。

永利澳門現報13.46元，升0.3%。

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