美股表現反覆，港股今早小幅低開。恒指今早低開16點或0.07%，報24120點，成交金額33億元；國指今早低開15點或0.16%，報9792點。

匯控（0005）領跌大市，低開0.77%，報38.7元，拖低恒指14點。騰訊（0700）續揚，開市升0.39%，報411.6元。港交所（0388）今日放榜，開市升0.16%，報253.8元。

藍籌中以信置（0083）表現最好，開市升2.03%，報11.06元；長和（0001）旗下長建（1038）及電能（0006）公布，因英國政府建議自今年4月起將適用的企業稅稅率維持在19%，而非如2016年金融法所頒佈會降至17%，因此在根據適用會計準則，對英國業務的遞延稅項餘額重新計算之下，料今年上半年純利將按年大幅下調。長和平開，開報56.7元；長建及電能分別報45元及50.2元，分別跌2.7%及1.57%，長建為表現最差藍籌。

其餘個股方面，海底撈（6862）公布，控股股東擬折讓5%減持，開市報33.8元，跌3.7%。

百威亞太（1876）首季蝕4100萬美元，開市報21.95元，升0.91%。

吉利汽車（0175）宣布，4月之總銷量按年增長約2%，開市升1.11%，報12.72元。

香港電視（1137）公布HKTVmall 4月份數據，多個數據均錄按月下跌，開市報4.63元，跌0.43%。

政府向全港市民免費派發「銅芯抗疫口罩」，有關口罩疑為晶苑國際（2232）生產，開市報2.2元，升一成。