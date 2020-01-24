【開市焦點】港股ADR跌236點 海底撈配售、港交所業績
文章日期：2020年5月7日 08:54
美股個別發展，港股ADR下跌236點或0.99%，報23900點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.62%，折合報407.46元；匯控（0005）跌1.33%，折合報38.48元；建行（0939）跌1.29%，折合報6.05元。
今日焦點股份可留意：
海底撈（6862）公布，控股股東擬折讓5%減持。
百威亞太（1876）公布首季業績，受疫情影響，由去年同期純利2.4億美元，轉為蝕4100萬美元。
吉利汽車（0175）宣佈，4月之總銷量為105468部，按年增長約2%，按月亦大增約44%，首4個月311495部，達至今年全年銷量目標141萬部的22%。
長和（0001）旗下長建（1038）及電能（0006）公布，因英國政府建議自今年4月起將適用的企業稅稅率維持在19%，而非如2016年金融法所頒佈會降至17%，因此在根據適用會計準則，對英國業務的遞延稅項餘額重新計算之下，料今年上半年純利將按年大幅下調。
香港電視（1137）公布4月份數字，HKTVmall多個數據均錄按月下跌，另外，又計劃開發電子錢包、開放API，以及升級應用程式至可發布內容，三個計劃將於2020及2021年逐步推出。
中國恒大（3333）連續在5月4及5日斥資共1.57億元進行回購，另外，4月份的合約銷售金額約為652.1億元人民幣，按年升11.6%。
今日港交所（0388）將公布季績。
其他報道