恒指昨升268點，收報24,137點，成交金額1095億元。美股及A股向好，港股連續兩日回升，美團（3690）破位向上，阿里巴巴（9988）亦終於止跌。全球股市調整後反彈，仍離不開高位區間波動，相信要納指向上破位才能有轉變。

美股繼續強勢，但周二尾市出現顯著回吐，道指由升逾400點收窄至133點，納指100指數9000點關口得而復失，仍未擺脫8500點至9000點關口區間。要留意長債息開始見少許上升壓力，資金沒有流向債市，金價也在1700美元水平爭持，面對中美關係惡化，市場沒有擺出避險的姿態。

可吸納天量發債 市場暫無流動性問題

除了避險需求，債息拒絕回落或與發債量飈升有關。單是美國財政部第二季就計劃發債達3萬億美元，自從聯儲局表明會支持後，美國投資級企業發債金額出現爆炸性增長，3月、4月分別達2533億和2618億美元，後者按年增長78.1%，甚至4月份垃圾債發行額也升了10倍。供需失衡或會掩蓋了避險需求，但從另一角度看，天量發債順利完成，若全由自由市場承接，意味信貸市場運作非常暢順，資金充裕；若是聯儲局參與，也有利市場流動性。對企業而言，雖然負債飈升，但短期資金鏈不再有問題，也是好事。

A股復市表現強勁，中芯（0981）計劃到科創板上市，計劃發行不超過16.86億股的新股份，集資所得用於12英吋晶片SN1項目。消息引爆A股科技股急升，科創板單日增加逾1100億元市值。中芯雖然技術落後於日韓台一大段距離，但已是中國內地的龍頭之一。面對美國加強收緊科技出口限制，台積電向中國出口也受限，中芯成了中美摩擦的贏家。

但要留意，內地半導體股份3月、4月期間跌到四腳朝天，主因是全球停工、終端需求又大減，多種半導體出現庫存積壓的現象。但近日突然異動，在五一長假前突然炒上，長電科技、韋爾股份、晶方科技、通富微電都是如此，可能是憧憬全球產業鏈正常化，但也可能是春江鴨已炒作中芯回歸A股。

假前或有春江鴨炒作中芯回A

除了半導體股，昨日手機設備股、汽車、消費、餐飲等股份都強勢，疫情受惠的在線教育、互聯網醫療則見沽壓。一直偏強的水泥股下跌，但基建股表現不錯，中鐵（0390）及中交建（1800）均升逾2%。長假期前中國證監會、發改委聯合發布《關於推進基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點相關工作的通知》，正式明確以「公募基金+ABS」的結構率先作為中國標準化REITs的形態。《通知》指出在資產類型上優先支持基礎設施補短板行業，包括倉儲物流、收費公路、各類市政工程，以及特定類型的產業園區等。若地方政府能將資產以公募REIT形式發行盤活資金，也能為基建找到新的資金來源。

此外，昨晚國常會指示在年初已發行地方政府專項債1.29萬億元人民幣基礎上，再提前下達1萬億元人民幣專項債新增限額。面對經濟下行壓力，中央堅持不以政策刺激房地產和汽車消費，僅以加強基建去托底，這似乎是中央已確立的方向。中鐵及中鐵建（1186）相對較強，始終鐵路投資水分較少，跟地方政府財政關係不大。另一可留意的是中國建築（3311），集團指4月份內地工程和招標已回復正常，料第二季可望強勁復蘇。隨着港澳兩地政府加大開支刺激經濟，在香港市佔率極高的中國建築也可看高一線。

[張兆聰 還看今朝]